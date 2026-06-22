В Катаре объяснили последствия взрыва на заводе для экспорта газа

В Катаре объяснили последствия взрыва на заводе для экспорта газа Глава QatarEnergy заявил, что взрыв на заводе не отразился на экспорте газа

Инцидент на газоперерабатывающем заводе в катарской промышленной зоне Рас-Лаффан не повлиял на экспортные возможности эмирата, заявил государственный министр по вопросам энергетики и глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби. По его словам, после оценки масштабов ущерба будет разработан четкий план восстановительных работ, передает Reuters.

Инцидент не повлиял на наши экспортные возможности, и мы разработаем четкий план после оценки масштабов ущерба, — сказал аль-Кааби.

Министр подчеркнул, что основные объекты QatarEnergy и порт Рас-Лаффан не пострадали от пожара, а экспорт природного газа продолжается в полном объеме, добавил он. Кроме того, глава энергетического ведомства заверил, что в результате взрыва отсутствуют какие-либо экологические риски для региона.

Ранее аль-Кааби заявил, что в результате взрыва на заводе погибли 13 человек, еще 66 пострадали. Он уточнил, что инцидент был несчастным случаем, а не диверсией.

Прежде министерство внутренних дел эмирата сообщило, что на одном из заводов к северо-востоку от Дохи, произошел взрыв на одной из основных площадок по производству сжиженного природного газа. Инцидент носил локальный характер, силы гражданской обороны занимались ликвидацией последствий.