Украину заподозрили в шпионаже на территории страны Евросоюза

Польские прокуроры ведут несколько расследований по фактам шпионажа в пользу Украины, однако все обвинительные заключения засекречены, чтобы не указывать на союзное государство, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным издания, украинская разведка активизировалась на польской территории.

Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины, — говорится в сообщении.

Офицер польской контрразведки, чье имя не раскрывается, заявил, что за последние несколько лет количество сотрудников так называемых «станций» — оперативных разведцентров, действующих при дипломатических представительствах, — было увеличено в среднем в два, а в некоторых случаях и в три раза. Еще один собеседник из числа военных подтвердил, что именно украинские спецслужбы сейчас проявляют наибольшую активность на польской территории.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у украинского коллеги Владимира Зеленского, после того как подразделение ВСУ получило название украинских националистов. Глава Польши объяснил это решение тем, что «болевой порог» Варшавы был превышен.