Владелица бутиков обманула инвесторов на 300 млн рублей

Бывшую невестку мэра Красноярска Эдхама Акбулатова Алену Акбулатову обвинили в афере на 300 млн рублей, сообщает Kras Mash в мессенджере МАКС. Владелица сети бутиков, по информации авторов публикации, обманула инвесторов, среди которых 14 пострадавших.

Как пишет канал, один из обманутых — предприниматель из Краснодара, который потерял 23 млн рублей. Ему обещали вернуть вложения и разделить прибыль в соотношении 40/60, однако в итоге он получил только партию одежды на 4 млн рублей. Среди пострадавших может оказаться бывшая владелица сети «Красный Яр» Татьяна Павловская, потерявшая $400 тыс. (29,3 млн рублей), и еще один бизнесмен из Красноярска с аналогичным убытком, сказано в публикации.

Сама Акбулатова заявила, что будет разбираться в ситуации с адвокатом. По ее словам, с Павловской заключено мировое соглашение по суду, а инвестор из Краснодара самостоятельно отобрал товаров на 40 млн рублей и оборвал связь. В начале года бутики Акбулатовой в Москве, Красноярске и Сочи выставили на продажу примерно за 70 млн рублей.

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