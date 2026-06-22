Автомобиль сбил дорожных рабочих в центре Москвы

Легковой автомобиль на высокой скорости влетел в группу рабочих, выполнявших ремонтные работы в московском районе Хамовники, сообщает Telegram-канал «112». В результате наезда различные травмы получили три человека.

Степень тяжести состояния пострадавших сейчас устанавливается. На месте происшествия оперативно развернут штаб экстренных служб, а сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Ранее несколько автомобилей столкнулись в Октябрьском тоннеле на Садовом кольце на юге Москвы. Очевидцы отметили, что машины получили серьезные повреждения: смяты кузова, разбиты капоты, бампера и стекла. Обломки деталей разлетелись по всей дороге.

До этого 16-летний подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере столицы. Пострадавшую госпитализировали. Инцидент случился на Правобережной улице, аварией заинтересовались в прокуратуре.