Жительницу Кузбасса обвинили в смерти сына от теплового удара

Следственный комитет предъявил обвинение жительнице Новокузнецка по факту гибели ее малолетнего сына, который впал в кому от теплового удара, находясь в запертой машине, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления СК России. Женщине вменяются оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности.

Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что ребенок из Кузбасса, получивший тепловой удар в запертом автомобиле, умер в больнице. Несколько дней врачи боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось. Ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание. Трагедия произошла в Таштаголе, куда 40-летняя жительница Новокузнецка приехала вместе со своим семилетним сыном. Женщина оставила ребенка одного в закрытой машине и отправилась за покупками. Когда она вернулась, мальчик уже находился без сознания.