«Особенная изощренность»: Лихачев об атаках ВСУ по Энергодару

Вооруженные силы Украины своими изощренными атаками пытаются расшатать атмосферу в Энергодаре, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что украинской армии не удастся достичь своих целей, передает ТАСС.

Мы отмечаем особенную изощренность в атаках [ВСУ] за последние дни. По транспортному цеху, по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов. Цель — расшатать атмосферу в городе, привести к деградации коллектива, но эта цель не достигнута и не будет достигнута, — заявил он.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила, что Энергодар остается без электроснабжения, в районе города — спутника Запорожской атомной электростанции сохраняется высокая активность атак со стороны украинской армии. Она добавила, что специалисты прикладывают максимальные усилия для восстановления надежного электроснабжения потребителей. До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС недопустимы.