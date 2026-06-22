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22 июня 2026 в 15:59

«Город обесточен»: на ЗАЭС признали проблемы с питанием Энергодара

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Энергодар обесточен из-за атак ВСУ

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Энергодар остается без электроснабжения, в районе города — спутника Запорожской атомной электростанции сохраняется высокая активность атак со стороны украинской армии, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она добавила, что украинские дроны поджигают растительность вокруг населенного пункта и создают риски для распространения возгораний в городе.

Сохраняется высокая активность атак со стороны ВСУ в районе Энергодара. Обстрелам подвергались окрестности города и его периметр. Что касается энергоснабжения Энергодара, ситуация остается сложной. Город обесточен. Специалисты профильных служб прикладывают максимальные усилия для восстановления надежного электроснабжения потребителей, — сообщила Яшина.

Ранее стало известно, что ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения и была переведена на резервные дизель-генераторы после отключения защитной линии, обеспечивавшей питание станции извне. Сообщалось, что радиационный фон также находится в пределах нормы, специалисты ЗАЭС контролируют ситуацию.

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