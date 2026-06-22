Аэропорт Геленджика временно перестал выпускать и принимать самолеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. В официальном заявлении говорится, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — следует из сообщения.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим столичные авиагавани Внуково и Домодедово вынуждены были принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

До этого в аэропорту Саратова (Гагарин) также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О возвращении к рабочему графику будет объявлено дополнительно.