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22 июня 2026 в 09:22

Аэропорт Геленджика временно перестал выпускать и принимать самолеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. В официальном заявлении говорится, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — следует из сообщения.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим столичные авиагавани Внуково и Домодедово вынуждены были принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

До этого в аэропорту Саратова (Гагарин) также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О возвращении к рабочему графику будет объявлено дополнительно.

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