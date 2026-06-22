В Подмосковье выросло количество доноров крови

В Подмосковье в 2026 году выросло число доноров крови, сообщают «Вести Подмосковья». Сейчас в регионе насчитывается 40,6 тыс. человек.

Это почти на 1,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно важно, что среди них свыше 6,5 тыс. человек сдали кровь впервые, — рассказал зампред правительства и министр здравоохранения области Максим Забелин.

Он напомнил, что стать донором может каждый человек старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. По его словам, перед сдачей также необходимо пройти медицинское обследование.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что лица, страдающие астмой или гипертонией, не могут быть допущены к сдаче крови в качестве доноров. По ее словам, противопоказаниями также являются инфекционные заболевания, цирроз печени и пороки сердца.