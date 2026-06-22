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22 июня 2026 в 15:46

Политолог объяснил, зачем Зеленский угрожает Белоруссии

Политолог Дзермант: Украина хочет за счет угроз Минску расширить конфликт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский за счет угроз в адрес Белоруссии пытается добиться расширения украинского конфликта, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Дзермант. По его словам, Киев также рассчитывает на дополнительную помощь со стороны стран Запада.

Он хочет расширить фронт, в том числе для России, которая тоже встанет на защиту своего союзника в лице Белоруссии. Зеленский считает, что таким образом он будет иметь возможность выпрашивать ресурсы у Запада под этот еще более масштабный конфликт, — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что в Киеве полагают, будто подобный шаг принесет больше плюсов, чем минусов. Однако такую позицию Дзермант считает весьма сомнительной.

Фронт для Украины расширится на тысячи километров, да и Киев совсем недалеко от белорусских границ, — пояснил аналитик.

Ранее в Госдуме предостерегли власти Украины от нападения на Белоруссию. Депутат Александр Толмачев напомнил, что в случае угрозы для союзного государства Россия может жестко ответить на атаки ВСУ.

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