Политолог объяснил, зачем Зеленский угрожает Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский за счет угроз в адрес Белоруссии пытается добиться расширения украинского конфликта, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Дзермант. По его словам, Киев также рассчитывает на дополнительную помощь со стороны стран Запада.

Он хочет расширить фронт, в том числе для России, которая тоже встанет на защиту своего союзника в лице Белоруссии. Зеленский считает, что таким образом он будет иметь возможность выпрашивать ресурсы у Запада под этот еще более масштабный конфликт, — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что в Киеве полагают, будто подобный шаг принесет больше плюсов, чем минусов. Однако такую позицию Дзермант считает весьма сомнительной.

Фронт для Украины расширится на тысячи километров, да и Киев совсем недалеко от белорусских границ, — пояснил аналитик.

Ранее в Госдуме предостерегли власти Украины от нападения на Белоруссию. Депутат Александр Толмачев напомнил, что в случае угрозы для союзного государства Россия может жестко ответить на атаки ВСУ.