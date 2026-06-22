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22 июня 2026 в 15:45

Раскрыты последствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область

Мирный житель ранен в результате ударов беспилотников ВСУ по Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За последние сутки в результате ударов ВСУ по Херсонской области ранен один мирный житель, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Помощь мужчине оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В Великих Копанях Алешкинского муниципального округа в результате атаки БПЛА ранен мужчина 1991 года рождения, — написал Сальдо.

Кроме того, губернатор рассказал, что в населенных пунктах Виноградово, Костогрызово, Малая Александровка, Новоалексеевка, Раденск, Скадовск и Таврийск, а также на автодороге «Чаплинка — Мирное», были повреждены автомобили. Жилые и нежилые здания, а также объекты инфраструктуры в Виноградово, Геническе, Каланчаке, Лазурном, Новой Маячке, Сиваше, Ставках и Таврийске получили повреждения.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.

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