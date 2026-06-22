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22 июня 2026 в 15:19

В Оперштабе раскрыли последствия налета дронов ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал под ударами дронов ВСУ в Шебекино

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по пяти муниципалитетам Белгородской области, в результате пострадал мирный житель, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории предприятия, осколочное ранение спины получил мужчина, которого бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу Белгорода. На месте происшествия осколками также повреждены два автомобиля.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, пробив кровлю, а в селе Ржевка беспилотник атаковал автомобиль, повредив транспортное средство, отметили в оперштабе. В городе Грайворон при детонации дрона посечена крыша частного дома, а в селе Долгое Валуйского округа поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона загорелось оборудование коммерческого объекта, пожарные быстро ликвидировали возгорание, добавили в ведомстве. В Борисовском округе в поселке Борисовка от удара беспилотника повреждена крыша технического помещения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя. Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения. В Каменке Каховского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль, из-за чего погиб мужчина.

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Белгородская область
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беспилотники
Шебекино
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