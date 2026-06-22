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22 июня 2026 в 15:39

Юрист ответил, что грозит за топку дровяных самоваров прямо во дворе

Юрист Измайлов: за топку дровяных самоваров во дворе и на балконе грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За топку дровяных самоваров во дворе и на балконе грозит штраф до 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Сергей Измайлов. Так он отреагировал на подобные случаи в Воскресенске. Эксперт напомнил, что на территории общего пользования многоквартирного дома запрещено разводить открытый огонь — это нарушает правила пожарной безопасности.

Закон запрещает использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, а также на общей территории в населенных пунктах и на землях общего пользования, то есть дворовых территориях у МКД. Вне специально отведенных и оборудованных для этого мест нельзя разводить костер и готовить пищу, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, — перечислил Измайлов.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, однако в ряде регионов его размер могут увеличить, уточнил юрист. Он посоветовал любителям русского колорита поискать специально оборудованные площадки для пикников, либо использовать термос для чаепитий.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности. По ее словам, для юридических лиц размер взыскания увеличивается до 400 тыс. рублей.

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