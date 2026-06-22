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22 июня 2026 в 16:36

Глава Росатома раскрыл, когда ЗАЭС подключат ко второй ЛЭП

Лихачев: ЗАЭС подключат к отремонтированной ЛЭП «Днепровская» в ближайшие часы

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Специалисты завершили ремонтные работы на линии электропередачи «Днепровская», и в ближайшие часы Запорожская АЭС будет подключена к еще одной постоянно действующей ЛЭП, заявил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, это существенно повысит устойчивость и безопасность энергоснабжения станции, передает ТАСС.

С 5 июня при содействии МАГАТЭ был введен так называемый режим тишины, который позволил провести работы в безопасных условиях, пояснил глава госкорпорации. Несмотря на отдельные провокации, ремонт удалось завершить в запланированные сроки, добавил он.

И я надеюсь, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции, что, конечно, ее устойчивость, ее безопасность только укрепит, — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо.

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