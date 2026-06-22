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22 июня 2026 в 13:57

Атаки ВСУ привели к повреждению газопровода и моста в российском регионе

Газопровод и мост повреждены в Васильевке Запорожской области при ударах ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Газопровод и автомобильный мост повреждены в Васильевке Запорожской области ударами ВСУ, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в настоящее время без газоснабжения остались 163 абонента.

В городе Васильевке поврежден газопровод — без газоснабжения остались 163 абонента, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки. Также пострадал автомобильный мост на выезде из Васильевки, — отметил он.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей.

Также уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, он уже выехал к пострадавшим при ударе БПЛА.

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Запорожская область
газопроводы
атаки ВСУ
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