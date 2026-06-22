ВС России с помощью ФАБ-500 поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Военные также ударили по пункту временной дислокации 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ в районе населенного пункта Доброполье.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили 103 здания в населенном пункте Константиновка в ДНР. По данным российского военного ведомства, потери украинской стороны составили до 85 военнослужащих. В настоящее время российские подразделения продолжают активное наступление на всех направлениях.

Ранее начальник войск БПС полка группировки «Запад» с позывным Ждан заявил, что Вооруженные силы России установили полный контроль над воздушным пространством в районе Красного Лимана. По его словам, любое движение украинских подразделений на данном участке сейчас минимизировано.