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22 июня 2026 в 13:00

Российские военные освободили сотню зданий в Константиновке за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили 103 здания в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Потери украинской стороны составили до 85 военнослужащих.

В настоящее время российские подразделения продолжают активное наступление на всех направлениях. По информации ведомства, продолжается ликвидация разрозненных групп противника в юго-западной части города.

ВСУ потеряли <...> боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, — уточнили в министерстве.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщили, что российские военные продолжают вести активные наступательные действия в Константиновке. В ходе успешного продвижения в городской застройке российские подразделения сумели существенно улучшить свои тактические позиции в самом центре города.

До этого бойцы штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы на освобожденной улице Преображенской. Военные продолжают успешное продвижение в плотной городской застройке.

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