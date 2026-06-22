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22 июня 2026 в 09:32

Российские военные улучшили позиции в ходе боев в Константиновке

Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в центре Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов /РИА Новости
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Вооруженные силы России продолжают вести активные наступательные действия в Константиновке на территории Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС глава региона Денис Пушилин. В ходе успешного продвижения в городской застройке российские подразделения сумели существенно улучшить свои тактические позиции в самом центре города.

ВС РФ продолжают активные наступательные действия в Константиновке ДНР, улучшили позиции в центре города, — подтвердил Пушилин.

До этого бойцы штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России и Знамя Победы на освобожденной улице Преображенской. Военные продолжают успешное продвижение в плотной городской застройке.

Ранее стало известно, что ВС РФ заблокировали возможность выхода украинских подразделений из Константиновки, оставив им лишь перспективу капитуляции или уничтожения. Командир мотострелкового батальона 1465-го полка Южной группировки с позывным Задон добавил, что наступление развивается столь стремительно, что противник не успевает организовать контрмеры.

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