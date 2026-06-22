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22 июня 2026 в 17:49

«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике

Экс-спикер Зеленского Мендель заявила, что он ведет Украину к краху

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Политика действующего президента Украины Владимира Зеленского ведет к разрушению страны, заявила бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в посте на своей странице в соцсети X. По ее словам, предлагаемый Зеленским статус-кво все больше украинцев и западных граждан воспринимают как путь к катастрофе.

Зеленский предлагает всем нам утешительную историю о том, что статус-кво — это единственный путь к спасению Украины. Тем не менее все большее число украинцев и граждан Запада могут ясно видеть, что статус-кво — это, по сути, путь к разрушению Украины, — написала Мендель.

Она отметила, что нынешняя Украина уже не та, которую она знала, а превратилась в частную лабораторию для экспериментов над людьми. Экс-пресс-секретарь также обвинила президента в нагнетании риторики и пустых заявлениях о переговорных форматах, которые лишь доказывают, что конфликт его полностью устраивает.

Ранее Мендель отмечала, что Украина вряд ли сможет быстро создать аналог системы ПВО Patriot. Она подчеркнула, что Зеленский также обещал разработку ядерной программы и производство 4 млн дронов в год, чего в итоге не случилось.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Юлия Мендель
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