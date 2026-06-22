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22 июня 2026 в 17:43

Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж

Жителя ЛНР приговорили к 18 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор в отношении 38-летнего мужчины — он получил 18 лет колонии, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры. Отмечается, что ему вменяют шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет 4 месяцев в тюрьме, а оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в прокуратуре.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. Иностранец собирал для Украины сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении этой информации украинский куратор обещал мужчине помочь в безопасном выезде из России.

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