Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны Мединский: потери среди мирных в Великую Отечественную остаются неизвестными

Точное число мирных советских жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, до сих пор остается неизвестным, заявил помощник президента России Владимир Мединский на открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. По его словам, потери среди гражданского населения оцениваются в 13–17 млн человек.

В действительности потери, понесенные среди мирного населения — стариков, женщин, детей Советского Союза — беспрецедентны. Точную цифру мы до сих пор не знаем. Она где-то между 13 млн, наверное, и 15-17 млн человек, — рассказал Мединский.

По его словам, международные решения признают геноцид в отношении евреев, цыган и сербов, но не «народа-победителя». Цифра подлежит уточнению, историки продолжают работу, добавил он.

Ранее Мединский отмечал, что современным приверженцам нацистских идей стоит помнить, как распрямляется пружина народного сопротивления в России под давлением извне. Он подчеркнул, что нацисты, рассчитывая сломить советских людей сверхжестокостью, добились обратного — воля к победе и сопротивлению только укрепилась.