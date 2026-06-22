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22 июня 2026 в 17:19

Очевидцы показали на видео последствия чудовищных ливней в Оренбурге

Оренбуржцы показали последствия разрушительных ливней

Фото: МЧС России
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В Сети появились кадры с последствиями ливней в Оренбургской области, осадки продолжаются второй день. Вода затопила четыре округа, добравшись до 106 жилых домов и 313 приусадебных участков. Серьезно пострадала и дорожная инфраструктура: затоплены оказались два низководных моста и два участка трассы регионального значения.

В эпицентре наводнения находится Бугурусланский район, поселок Пригородный, а также несколько крупных садовых товариществ и жилых комплексов, сообщил Telegram-канал Mash. Владельцы участков сообщили, что весь их годовой урожай уничтожен, а разрушенные строения теперь придется восстанавливать. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 32 человека. Синоптики отмечают, что текущий июнь в Оренбуржье стал самым дождливым за последние 26 лет.

Ранее в Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом дамбы на реке Кубань у хутора Западного. Режим ЧС объявлен на территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

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