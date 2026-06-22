Профессор призвал не торопиться с сокращением научной школы

Прежде чем модернизировать систему высшего образования для установления баланса между вузами и колледжами, следует все внимательно взвесить, заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. В разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что нельзя ориентироваться только на нынешний дефицит рабочих специальностей.

Научная школа создается десятилетиями. Разрушить достаточно легко, но восстановить ее потом будет сложно. Поэтому если мы будем неосторожно подходить к этому вопросу, мы столкнемся с такой же проблемой, как нехватка рабочих с средней квалификацией. То же самое с инженерией, экономической школой, юриспруденцией, — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что переход к новой модели высшего образования в России будет осуществлен с учетом мнения ученых. Он подчеркнул, что в таком сложном процессе должны участвовать представители профессионального сообщества, передает пресс-служба кабмина России.