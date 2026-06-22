Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 15:58

Профессор призвал не торопиться с сокращением научной школы

Профессор Сафонов: нужно взвесить необходимость модернизации высшего образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прежде чем модернизировать систему высшего образования для установления баланса между вузами и колледжами, следует все внимательно взвесить, заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. В разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что нельзя ориентироваться только на нынешний дефицит рабочих специальностей.

Научная школа создается десятилетиями. Разрушить достаточно легко, но восстановить ее потом будет сложно. Поэтому если мы будем неосторожно подходить к этому вопросу, мы столкнемся с такой же проблемой, как нехватка рабочих с средней квалификацией. То же самое с инженерией, экономической школой, юриспруденцией, — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что переход к новой модели высшего образования в России будет осуществлен с учетом мнения ученых. Он подчеркнул, что в таком сложном процессе должны участвовать представители профессионального сообщества, передает пресс-служба кабмина России.

Общество
вузы
образование
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт рассказала о противопоказаниях к МРТ
Стали известны жертвы трагического взрыва в Катре
На панораме «Обороны Севастополя» начнут восстановление
У хозяина сети АЗС с завышенными ценами нашли дворцы на миллиарды
Волочкова рассказала, что чувствует к Керимову
ChatGPT советовал пользователям мошеннические ресурсы
Хирург назвал пластическую операцию с самым высоким риском неудачи
Балийское вин за 100 рублей «убило» нескольких туристов из России
Почти тысяча автомобилей застряла в очереди на Крымском мосту
«Предложения вредят»: депутат об идее Зюганова изъять вклады из банков
В Германии потребовали отставки канцлера Мерца
Продюсер ответил, как артисты могут помочь Отиевой вернуться на сцену
«Никаких украинцев нет»: Жириновский напомнил Зеленскому о его корнях
Маркетолог рассказал, как узнать историю своих предков
«Радио Судного дня» выдало новое сообщение
Удар по Центру космической связи в Дубне: что известно, последствия, жертвы
На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудили роль ИИ в работе компаний
Лавров встретился с кандидатом на должность генсека ООН
Россиянка получила закрытую черепно-мозговую травму при атаке БПЛА
Назван топ-3 самых востребованных пластических операций в России
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.