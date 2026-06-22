Юрист ответила, какой штраф ждет за неправильное захоронение питомца Юрист Пронина: штраф за неправильное захоронение питомца составит 5 тыс. рублей

За неправильное захоронение питомцев можно получить штраф в размере 5 тыс. рублей, рассказала 360.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Пронина. Она отметила, что умерших домашних животных нельзя хоронить во дворах, лесах или на дачных участках.

Чтобы правильно похоронить домашнее животное, его следует отвезти в ветеринарную службу. Дело в том, что самостоятельные захоронения могут привести к нарушению почвы или экологическим проблемам, — рассказала Пронина.

Юрист подчеркнула, что в ветеринарных службах предлагают общую и индивидуальную кремацию. По ее словам, урну с прахом можно захоронить только в специально отведенных местах.

Ранее ветеринар Елена Фроленко рассказала, что владельцам питомцев следует не допускать их к рассаде томатов, лука, чеснока и острого перца. Она предупредила, что эти растительные культуры могут навредить здоровью домашних животных.