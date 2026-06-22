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22 июня 2026 в 15:42

Правоохранители ответили на сообщения о взрыве СВУ в руках ребенка в Москве

Правоохранительные органы опровергли взрыв СВУ в руках ребенка в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сведения о том, что у ребенка в Новой Москве взорвалось в руках самодельное взрывное устройство, не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, произошел хлопок из-за того, что дети смешивали соду с лимонной кислотой, пострадавший мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.

По предварительным данным, произошел хлопок бутылки. Дети играли, смешивая соду с лимонной кислотой, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в руках у мальчика якобы взорвалась самодельная граната. По данным источников, несколько подростков изготовили взрывное устройство и оставили его на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв. Предварительно, в результате происшествия пострадавший получил ожог сетчатки глаза. Местные жители отметили, что после взрыва подростки убежали. По их словам, одна девушка из компании стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

До этого школьница из Ростовской области получила повреждения из-за детонации страйкбольной гранаты. Несовершеннолетней незамедлительно оказали медицинскую помощь. Она получила ожоги рук в результате инцидента.

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