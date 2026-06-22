Молодой курьер отдал жизнь ради спасения незнакомцев из реки Курьер из Китая погиб, спасая мужчину и его сына из реки Циншуй

Курьер службы доставки из Китая погиб, спасая незнакомого мужчину и его сына из бурной реки, сообщает Sina. Трагедия произошла 27 мая в уезде Кайли провинции Гуйчжоу. Погибшему было 20 лет.

Уточняется, что в тот день Цзинь Сяоу отдыхал у реки Циншуй после доставки заказов, когда услышал крики о помощи. Ребенок случайно упал в воду, а отец, бросившийся за ним, попал в быстрое течение. Курьер, не раздумывая, прыгнул в реку и стал толкать тонущих в сторону берега. Очевидцы на лодках вытащили отца и сына, однако спасатель обессилел и не смог выбраться.

Служба доставки Meituan, где Цзинь Сяоу работал с февраля 2026 года, направила сотрудников в дом курьера, чтобы выразить соболезнования. Также компания выделила его семье 50 тыс. юаней (540 тыс. рублей). Погибший планировал накопить 20 тыс. юаней (216 тыс. рублей), чтобы купить отцу фургон.

Ранее крымские спасатели эвакуировали туристку, которая упала в грунтовый провал на мысе Меганом и повредила руку. Инцидент произошел 21 июня на северном склоне мыса. Специалисты извлекли пострадавшую, зафиксировали поврежденную конечность и на носилках транспортировали к служебному автомобилю, после чего доставили в городскую больницу Судака.