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22 июня 2026 в 14:51

Появилась новая информация о пассажирах лайнера с хантавирусом

Telegraph: 20 британцев с лайнера MV Hondius вышли с самоизоляции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Великобритании 20 пассажиров нидерландского круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, вышли с 42-дневной самоизоляции, сообщила газета The Daily Telegraph. По информации издания, ни у одного из них болезнь не подтвердилась.

Группа пассажиров завершила 42-дневный карантин после высадки с борта MV Hondius, экспедиционного круизного судна в Антарктику, ставшего центром вспышки хантавируса, в результате которой в начале этого года погибли три человека, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что пик распространения хантавируса Андес среди грызунов приходится на летний период. Весной доля зараженных животных достигает 10–14%, тогда как летом этот показатель может увеличиваться до 60%. Осенью количество инфицированных грызунов снижается до 2%.

До этого академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что главные переносчики хантавируса — полевки и домовые мыши. У этого возбудителя насчитывается примерно сорок серотипов, каждый из которых имеет собственную классификацию и отличительные черты, добавил эксперт.

Европа
Великобритания
хантавирус
эпидемии
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