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22 июня 2026 в 14:37

Путин провел переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым

Песков: Путин и президент Южной Осетии Гаглоев обсудили сотрудничество в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев провели рабочую встречу в Кремле, где обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался на платформе МАКС. Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего углубления диалога с учетом соглашения, подписанного в мае в Москве.

Президент провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов, — сказал Песков.

Ранее Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Соглашение было принято странами 9 мая. Россия и Южная Осетия будут согласовывать внешнюю политику, совместно решать вопросы обороны и безопасности, развивать дороги, связь и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, стороны условились вкладываться в людей — образование, здравоохранение, подготовку кадров.

Власть
Россия
Южная Осетия
Владимир Путин
Алан Гаглоев
Дмитрий Песков
переговоры
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