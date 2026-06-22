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22 июня 2026 в 15:06

Синоптик пообещал «погодные качели» в Москве в ближайшее время

Синоптик Шувалов: в Москве с 23 по 28 июня ожидаются перепады температур

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве с 23 по 28 июня ожидаются перепады температур — потепление сменится похолоданием, а потом воздух вновь начнет прогреваться, заявил в беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Так 23 и 24 июня ожидается теплая комфортная погода, а уже 25 июня, в четверг, ожидается волна похолодания. При этом к выходным снова потеплеет.

[Во вторник, 23 июня,] наступит комфортный, сухой период, который продлится как минимум до середины недели. Температура составит плюс 21—23 градусов в дневные часы. Ночи останутся довольно прохладными для середины лета, столбики термометров будут опускаться до отметки около плюс 10 градусов, что ниже климатической нормы. [В четверг] по температуре случится небольшой шажок вниз — 17—19 градусов в дневные часы, — отметил Шувалов.

В выходные столбики термометров покажут выше плюс 22–24 градуса. Синоптик спрогнозировал в эти дни приятную погоду без осадков. Он добавил, что пока в московском регионе не ожидается аномальная жара.

Ранее сообщалось, что жители Центральной России в июне и июле смогут увидеть редкое атмосферное явление — серебристые облака. Эти облака, состоящие из ледяных кристаллов, подсвечиваются солнечными лучами.

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