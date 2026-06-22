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22 июня 2026 в 13:43

Наступление ВС РФ на Харьков 22 июня: ВКС уничтожили все живое, Купянск

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 июня 2026 года, как развивается наступление, где ВКС уничтожили «все живое», какова обстановка в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 22 июня, удары ВКС

Экипажи ВКС РФ и расчеты БПЛА ударили по объектам ВПК, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Юрченково, Петровки, Казачьей Лопани, Слатино, Великих Проходов, Рубежного, Соснового Бора, Грачевки, Водяного, Митрофановки, Приколотного, Нового Коротыча, Веселого и Торово, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские войска за сутки продвинулись вглубь Казачьей Лопани на 150 метров, заняли около 10 домовладений, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы, пишет источник.

На Волчанском направлении продвижение ВС РФ на 12 участках составило 800 метров, стрелковые бои идут в лесах у Покаляного, Караичного и Волоховки, наибольший успех за сутки достигнут в районе Лосевки, где российские штурмовики разбили подразделения 159-й мехбригады ВСУ, ТОС ударили по позициям украинской армии в районе Старицы, говорится в сообщении.

«Отдельные боевики [в районе Лосевки] находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию [командира подразделения 5-го батальона 159-й мехбригады] Цитруса недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», — отметил канал.

На Великобурлукском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Петро-Ивановки, ВС РФ продвинулись на одном участке на 400 метров, следует из публикации.

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 60 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Петро-Ивановки. На Волчанском — боестолкновения в районе Покаляного и Волоховки, есть успехи в Казачьей Лопани», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске продолжаются городские бои, ВС РФ значительно продвинулись южнее Кондрашовки, контролируют Радьковку, идет сражение за Петро-Ивановку.

«На Харьковском участке — стрелковые бои в лесах возле Покаляного, Караичного и Волоховки. На сахарном заводе в Белом Колодезе авиация уничтожила укрепрайон ВСУ. Есть успехи в Казачьей Лопани. Противник жалуется, что трасса от Лозовой до Барвенково парализована ударами наших дронов», — считает политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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