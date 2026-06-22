Наступление ВС РФ на Харьков 22 июня: ВКС уничтожили все живое, Купянск

Наступление ВС РФ на Харьков 22 июня: ВКС уничтожили все живое, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 июня 2026 года, как развивается наступление, где ВКС уничтожили «все живое», какова обстановка в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 22 июня, удары ВКС

Экипажи ВКС РФ и расчеты БПЛА ударили по объектам ВПК, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Юрченково, Петровки, Казачьей Лопани, Слатино, Великих Проходов, Рубежного, Соснового Бора, Грачевки, Водяного, Митрофановки, Приколотного, Нового Коротыча, Веселого и Торово, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские войска за сутки продвинулись вглубь Казачьей Лопани на 150 метров, заняли около 10 домовладений, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы, пишет источник.

На Волчанском направлении продвижение ВС РФ на 12 участках составило 800 метров, стрелковые бои идут в лесах у Покаляного, Караичного и Волоховки, наибольший успех за сутки достигнут в районе Лосевки, где российские штурмовики разбили подразделения 159-й мехбригады ВСУ, ТОС ударили по позициям украинской армии в районе Старицы, говорится в сообщении.

«Отдельные боевики [в районе Лосевки] находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию [командира подразделения 5-го батальона 159-й мехбригады] Цитруса недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», — отметил канал.

На Великобурлукском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Петро-Ивановки, ВС РФ продвинулись на одном участке на 400 метров, следует из публикации.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 60 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Петро-Ивановки. На Волчанском — боестолкновения в районе Покаляного и Волоховки, есть успехи в Казачьей Лопани», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске продолжаются городские бои, ВС РФ значительно продвинулись южнее Кондрашовки, контролируют Радьковку, идет сражение за Петро-Ивановку.

«На Харьковском участке — стрелковые бои в лесах возле Покаляного, Караичного и Волоховки. На сахарном заводе в Белом Колодезе авиация уничтожила укрепрайон ВСУ. Есть успехи в Казачьей Лопани. Противник жалуется, что трасса от Лозовой до Барвенково парализована ударами наших дронов», — считает политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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