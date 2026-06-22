Названы главные причины ссор офисных сотрудников в жару

В жаркую погоду офисные сотрудники часто ссорятся из-за запахов еды и духов, а также из-за разногласий по поводу работы кондиционеров и открытых окон, заявила NEWS.ru HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, подобные конфликты возникают практически в каждом втором коллективе.

Главный летний повод для споров в офисе — вовсе не рабочие задачи. На первом месте оказались кондиционеры и открытые окна. О таких конфликтах рассказали 54% респондентов. Каждый третий работник признался, что сам хотя бы раз становился их инициатором. Комфортная температура для разных людей может существенно отличаться. Пока одна часть коллектива пытается спастись от жары и просит сделать воздух прохладнее, другая надевает свитер. Еще один сезонный раздражитель — запахи. Их отметили 32% опрошенных. В жаркую погоду аромат парфюма или еды ощущается заметно сильнее, особенно в небольших помещениях, переговорных и лифтах, — пояснила Романова.

По ее словам, сложности с офисной одеждой в летний период возникают не только из-за самих ограничений, но и из-за того, что ткань быстрее мнется и теряет опрятный вид, добавляя дискомфорта к высокой температуре. Она подчеркнула, что особенно остро этот вопрос стоит для тех, кто много общается с клиентами или участвует в совещаниях.

Более половины участников исследования рассказали, что в их компаниях действует дресс-код. Еще у 32% такие требования существуют формально. При этом каждый третий опрошенный сотрудник признался, что хотя бы раз нарушал правила из-за жары. Для многих людей проблема заключается не только в самих ограничениях. В жаркую погоду гораздо сложнее поддерживать привычный офисный образ: одежда быстрее мнется, намокает, теряет аккуратный вид, а высокая температура добавляет дискомфорта в течение рабочего дня. Для тех, кто регулярно общается с клиентами или участвует во встречах, вопрос внешнего вида становится особенно чувствительным. Поэтому неудивительно, что летом сотрудники чаще задумываются о более свободном дресс-коде, — заключила Романова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что струя воздуха от кондиционера во время сна не должна быть направлена на тело. По ее словам, оставлять на ночь включенное устройство можно, но при строгом соблюдении ряда условий, поскольку в противном случае такое решение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.