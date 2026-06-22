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22 июня 2026 в 15:06

Раскрыты детали поджога квартиры россиянкой по указке афериста

Челябинка сожгла квартиру под руководством мошенника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жительница Челябинска подожгла собственную квартиру на улице Молодогвардейцев под координацией мошенника, который управлял ее действиями через прямую видеотрансляцию, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина перевела злоумышленнику 40 тыс. рублей и рассчитывала на крупную страховую компенсацию.

Пожарные эвакуировали десять человек, пострадавших в результате инцидента нет, однако одна из квартир получила серьезные повреждения. В ходе разбирательства установлено, что пожар устроила владелица жилья, что подтверждается видеозаписью, которую она кратковременно опубликовала в общедомовом чате.

На кадрах зафиксировано, как женщина под руководством неизвестного мужчины поджигает кровать, причем злоумышленник в режиме реального времени отдавал ей команды, требовал добавить в огонь бумаги и находиться внутри не менее пяти минут. Однако комната стремительно наполнилась едким дымом, дыхание стало затрудненным, и хозяйка покинула квартиру, несмотря на настойчивые приказы оставаться на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники все чаще используют методы психологического давления и манипуляции, чтобы превращать своих жертв в соучастников преступлений. Аферисты подстрекают граждан к противоправным действиям, направленным на дестабилизацию органов власти, подрыв экономики и обороноспособности. Мошенники заставляют людей поджигать банки, операторов связи и транспорт, оформлять банковские продукты на третьих лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами.

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