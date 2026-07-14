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14 июля 2026 в 12:48

В Кремле ответили на дерзкое заявление Мерца об Украине

Песков заявил, что гарантии для Украины нельзя сформулировать без участия России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что Москва не должна участвовать в оформлении гарантий безопасности для Киева. Песков подчеркнул, что, если ЕС будет настаивать на своей позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования, передает пресс служба Кремля.

Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно, — сказал он.

Ранее политолог Виктор Сухотин выразил мнение, что закрытие неба над Украиной с технической точки зрения ничего не изменит для страны. По его словам, это никак не защитит военные объекты Киева от российских гиперзвуковых ракет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что урегулирование конфликта на Украине может не потребовать предоставления гарантий безопасности. По его словам, если будет заключена сделка, Киеву не придется беспокоиться.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
Украина
переговоры
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