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22 июня 2026 в 15:12

Нейросети предсказали, какой будет карта москвича через 25 лет

Участники кубка нейроконтента смоделировали будущее карты москвича с помощью ИИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Участники Первого кубка нейроконтента с помощью искусственного интеллекта смоделировали будущее карты москвича, которой в 2026 году исполняется 25 лет, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Победителем трека «Москва — город заботы» стала команда «Большие медиа», представившая ролик о трансформации социального проекта.

В этом году карте москвича исполнилось 25 лет. Сегодня это одна из самых функциональных социальных карт в мире, а ее владельцем становится практически каждый житель столицы. Мы предложили участникам Первого кубка нейроконтента поразмышлять над тем, какую роль карта москвича играет в жизни столичных семей и как проект мог бы развиваться в будущем, — говорится в сообщении.

Конкурсанты представили, что через четверть века карта москвича станет универсальным инструментом в повседневной жизни горожан. Она будет использоваться в транспорте — включая воздушный, а также в поликлиниках, фестивалях и музеях. Карта также откроет москвичам доступ к программам здорового образа жизни и поможет жителям расширять круг знакомств и бороться с одиночеством.

Ранее сотрудник НИУ ВШЭ Елена Кантонистова заявила, что искусственный интеллект пока остается только инструментом для ускорения конкретных операций, а не полноценной заменой специалистов. По ее словам, конечная ответственность за результат по-прежнему лежит на человеке, а самые востребованные профессиональные связки возникают на стыке нейросетей, данных и сложной предметной области.

Москва
искусственный интеллект
технологии
Наука
нейросети
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