Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского Политолог Дзермант: Лукашенко не отреагирует на угрозы Зеленского

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не поведется на угрозы президента Украины Владимира Зеленского и не будет эмоционально реагировать, заявил НСН политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. Он отметил, что конфликт вокруг ретрансляторов не получит развития.

Я думаю, что пока идет оценка заявлений Зеленского, насколько они реалистичны, и белорусская сторона готовится к отражению возможных атак. Но точно никакой эмоциональной реакции не будет, возможно, даже напрямую не стоит отвечать на эти угрозы, — рассказал Дзермант.

Политолог подчеркнул, что сейчас важно скоординировать совместную работу ПВО России и Белоруссии. По его словам, тогда такие угрозы могут не стать реальностью.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии призваны сорвать мирное урегулирование конфликта с Россией. По его мнению, Зеленский пойдет на все, чтобы не допустить окончания военных действий.