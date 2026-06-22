Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах

Самым эффективным решением для уничтожения низковысотных беспилотников украинской армии являются мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой подход оказывается наиболее дешевым по сравнению с другими вариантами поражения целей.

Если говорить о низковысотных дронах, то по ним может работать ЗРК «Панцирь». Но самое эффективное и дешевое решение — мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками. Нужно учитывать, что здесь важно своевременно обнаруживать цели. Сделать это можно с помощью аэростатов, на которых установлены антенны и приемо-передающая аппаратура. Сама РЛС находится внизу, на земле. Такой аэростат видит все, что движется даже на предельно малых высотах. А значит, можно передать информацию мобильной огневой группе, которая выдвинется по курсу этого беспилотника и уничтожит его. Это может быть пулемет или дрон-перехватчик ПВО, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. По его словам, пострадавших нет, жители здания были эвакуированы.