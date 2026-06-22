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22 июня 2026 в 09:35

БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом

Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино, заявил в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.

Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. Жители дома эвакуированы. По предварительной информации, никто не пострадал, — сказано в сообщении.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников.

Ранее глава республики Леонид Пасечник заявил, что два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР. По его словам, речь идет об автодороге в сторону Ростовской области.

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