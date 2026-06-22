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22 июня 2026 в 14:04

Врач объяснил, с чем связан рост случаев онкологии среди подростков

Врач Странадко связал рост случаев онкологии среди детей с ранней диагностикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Рост числа случаев онкологических заболеваний среди подростков связан с ранней диагностикой, заявил в беседе с НСН главный онколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко. При этом он допустил, что подобные диагнозы участились, в частности, из-за неправильного использования гаджетов.

Все больше внимания уделяется ранней диагностике. Мы без конца твердим, что все решение проблем в онкологии — это раннее выявление. А болезни крови действительно у молодежи стали выявлять чаще. Теперь у молодежи все чаще встречаются и опухоли головного мозга. Это может быть связано с неправильным использованием мобильника. Люди прикладывают к уху, а это постоянное электромагнитное облучение. А девчонки вообще говорят по 30–40 минут, — отметил Странадко.

Он добавил, что рак кожи также «помолодел» в связи с увлечением загаром, которое наблюдается среди подростков. Врач напомнил, что во время посещения соляриев молодые люди находятся под «жестким ультрафиолетом».

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила, что людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий. По ее словам, основная опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении. Эксперт добавила, что таким людям в летний период важно отдавать предпочтение закрытой одежде.

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