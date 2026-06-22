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22 июня 2026 в 13:18

«Узы братской дружбы»: Путин об основах построения Союзного государства

Путин: узы дружбы времен ВОВ помогают строить Союзное государство

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Узы дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, помогают строить Союзное государство, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», опубликованном на сайте ГД. Глава РФ выразил уверенность, что работа, проводимая в рамках мероприятия, будет продуктивной и послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между народами обеих стран.

Важно, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные на полях сражений ВОВ, в наши дни помогают россиянам и белорусам развивать многоплановое взаимодействие, вместе строить Союзное государство и отстаивать свои законные интересы на международной арене, — отметил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение исторической правды стало первостепенной задачей для Республики. По его словам, которые приводятся на сайте пресс-службы лидера, важно защитить ее от тех, кто переписывает историю.

Ранее сообщалось, что президент России в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Церемония прошла в Александровском саду. Солдаты Почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня.

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