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22 июня 2026 в 14:27

Вице-президент США заявил об открытии Ормузского пролива для судоходства

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Ормузский пролив в настоящее время открыт для судоходства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции. По его словам, которые передает Reuters, Вашингтону удалось создать эффективный механизм для сохранения свободного прохода через эту стратегически важную водную артерию.

Американский вице-президент отметил, что в результате пролив функционирует в штатном режиме, а цены на газ и нефть демонстрируют снижение. Через акваторию ежедневно проходят миллионы баррелей нефти и природного газа, чего ранее не наблюдалось.

Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив, — сказал Вэнс.

Ранее вице-президент по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что США и Иран пришли к согласию по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ на территорию Исламской Республики. Американская сторона расценивает этот шаг как начальный этап на пути к полному отказу Тегерана от ядерного оружия.

США
Джей Ди Вэнс
Ормузский пролив
нефть
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