Вице-президент США заявил об открытии Ормузского пролива для судоходства

Ормузский пролив в настоящее время открыт для судоходства, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции. По его словам, которые передает Reuters, Вашингтону удалось создать эффективный механизм для сохранения свободного прохода через эту стратегически важную водную артерию.

Американский вице-президент отметил, что в результате пролив функционирует в штатном режиме, а цены на газ и нефть демонстрируют снижение. Через акваторию ежедневно проходят миллионы баррелей нефти и природного газа, чего ранее не наблюдалось.

Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив, — сказал Вэнс.

Ранее вице-президент по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что США и Иран пришли к согласию по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ на территорию Исламской Республики. Американская сторона расценивает этот шаг как начальный этап на пути к полному отказу Тегерана от ядерного оружия.