Сейсмологи насчитали 10 землетрясений у берегов Севастополя за сутки В Севастополе произошло 10-е за день землетрясение магнитудой 4,1

У берегов Севастополя произошло 10-е с начала дня землетрясение магнитудой 4,1, сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. Его интенсивность предварительно оценивается в 3–3,5 балла.

В 14:07 мск было ощутимое в Севастополе землетрясение, магнитудой 4,1. Эпицентр тот же. Предположительная интенсивность в Севастополе 3 — 3,5 балла. Это 10е с утра землетрясение. Пока наблюдается затишье, — рассказала Бондарь.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что инфраструктура города осталась цела после серии землетрясений. По его словам, несколько подземных толчков были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.

До этого местная жительница рассказала, что у многих севастопольцев задрожали дома во время землетрясения. По ее словам, шатались стены, мебель, а кровать ходила ходуном. Она добавила, что местные жители ожидают повторных толчков.

Также в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 18 километрах от села Максимиха.