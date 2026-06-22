Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5–6 баллов, сообщили в Байкальской геофизической службе. Подземные толчки ощутили жители Улан-Удэ, Усть-Баргузина и нескольких районов республики.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 18 километрах от села Максимиха. Особенно сильно колебания почвы чувствовались на верхних этажах зданий — очевидцы рассказали, что дома, мебель и посуда ходили ходуном. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее у побережья греческого острова Крит зафиксировали подземные толчки силой 5,1 балла. Изначально специалисты центра оценивали магнитуду в 5,8, однако позже скорректировали показатель в меньшую сторону.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у берегов Севастополя в Черном море. Это уже шестой толчок за утро понедельника, 22 июня.