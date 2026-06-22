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22 июня 2026 в 15:22

Художник из Нижнего Новгорода воссоздал детский календарь 1941 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Нижнем Новгороде художник-реставратор и кандидат культурологии Константин Таловин воссоздал уникальный документ — детский отрывной календарь 1941 года, пишет Pravda-nn.ru. В ходе своего проекта «Календарь несбывшейся жизни» он искал разрозненные части печатного издания на блошиных рынках, интернет-аукционах и у коллекционеров.

Никто [из людей, живших в 1941 году,] и представить не мог, сколько впереди испытаний. Мой проект «Календарь несбывшейся жизни» — дань уважения и памяти всему военному поколению. Я беру эти странички с трепетом. Стихи, сказки, загадки, песенки с нотами, головоломки, приметы, рассказы о природе, ученых, писателях, художниках, советы, как сделать скворечник — на этих листочках застыла спокойная мирная жизнь, которой не суждено было сбыться, — отметил Таловин.

Он рассказал, что часть страниц из календаря купил у женщины, нашедшей их на чердаке старого дома. Другие фрагменты удалось найти у дворника, которому их передал коллега. По словам художника, нередко ему приходилось покупать буквально по листочку из разных уголков страны. В канун 85-летия начала Великой Отечественной войны восстановленный документ напечатали заново. Теперь он поступит в библиотеки Нижнего Новгорода и не только.

Ранее Министерство обороны России обнародовало уникальные рассекреченные архивные документы, содержащие героические летописи трех дивизий народного ополчения 1941 года. Исторические материалы ранее находились на строгом хранении в закрытых фондах Центрального архива военного ведомства.

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