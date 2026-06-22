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22 июня 2026 в 08:11

МО России рассекретило архивные документы о народных дивизиях

Фото: Михаил Трахман/РИА Новости
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Министерство обороны России обнародовало уникальные рассекреченные архивные документы, содержащие Героические летописи трех дивизий народного ополчения 1941 года. Исторические материалы ранее находились на строгом хранении в закрытых фондах Центрального архива военного ведомства.

В представленных статьях подробно раскрывается боевой путь 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой дивизий. По информации ведомства, эти соединения были изначально сформированы из простых рабочих и служащих советской столицы. Ополченцы прошли через огонь важнейших сражений за Москву, Сталинград, Курскую дугу, а также внесли огромный вклад в последующее освобождение Европы.

77я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) сформирована со 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы. Боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, затем — Ржевско-Вяземский рубеж, — говорится в сообщении.

Среди рассекреченных материалов также упоминается 84-я гвардейская стрелковая дивизия, сформированная в Куйбышевском районе Москвы из госслужащих и сотрудников крупных редакций. Спустя всего шесть дней после создания это воинское соединение выбыло для оперативного строительства оборонительных сооружений в Смоленской области. Свое боевое крещение столичные добровольцы приняли в сентябре у озера Селигер, где успешно столкнулись с элитными диверсантами вражеского полка «Бранденбург 800».

Ранее ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистских оккупантов в Крыму в годы ВОВ. Особое место в записях отведено подвигу защитников, которые держали оборону в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах.

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МО России рассекретило архивные документы о народных дивизиях
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