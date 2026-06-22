Росатом завершил строительство первого энергоблока АЭС в Турции

Работы по строительству первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции завершены, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию. По его словам, которые приводит ТАСС, в данный момент проводятся испытания реактора, которые завершатся в ближайшие недели.

Останутся буквально считанные недели до начала пусковых операций, а по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап, — заявил глава Росатома.

До этого Алексей Лихачев сообщал, что Росатом намерен привлечь турецких партнеров к строительству Атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. По словам главы корпорации, у Анкары есть опыт на стройке АЭС «Аккую».

Ранее Лихачев сообщил, что Росатом при необхдимости сможет легко обосновать новому правительству Венгрии экономическую составляющую проекта АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что все договоры такого рода не могут быть публичными из-за специфики атомной отрасли. Глава Росатома также поддержал приоритеты нового венгерского правительства по снижению зависимости от непредсказуемых цен на газ и нефть.