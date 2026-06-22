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22 июня 2026 в 15:33

Захарова объяснила, кому выгодна полноценная работа Армении в ОДКБ

Захарова: возобновление работы Армении в ОДКБ отвечало бы интересам Еревана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Возобновление работы Армении в Организации Договора о коллективной безопасности в первую очередь отвечало бы интересам самой республики, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ОДКБ остается гарантом стабильности.

По-прежнему убеждены, что возобновление полноценной работы в ОДКБ отвечало бы прежде всего интересам самой Армении. Организация остается <...> безальтернативным механизмом поддержания региональной стабильности, — подчеркнула дипломат.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что если страны ОДКБ примут решение исключить республику из организации, то Ереван будет вынужден принять это во внимание. Политик уточнил, что знает о существовании механизма исключения из организации.

До этого стало известно, что страны — участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос о применении к Армении соответствующей статьи устава организации из-за двухлетней неуплаты взносов. Как уточнил глава МИД страны Арарат Мирзоян, Ереван не платит взносы, поскольку фактически не участвует в работе объединения.

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Армения
Мария Захарова
ОДКБ
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