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22 июня 2026 в 15:26

Премьер Катара уличил Нетаньяху в стремлении к эскалации

Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провоцирует эскалацию напряженности на Ближнем Востоке не в первый раз, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Он также осудил действия израильских военных в Ливане.

К сожалению, это не первый раз, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе, — сказал Аль Тани.

Он назвал неприемлемым «убийство Израилем около 100 ливанцев за несколько дней во время прекращения огня». Премьер подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности соседней страны, заявив, что «продолжающаяся оккупация ливанских земель должна прекратиться, суверенитет Ливана необходимо уважать». При этом катарский лидер дал позитивную оценку позиции США, отметив, что Вашингтон «играет правильную роль в отношении действий Израиля в Ливане». Он призвал международное сообщество воздействовать на стороны для деэскалации и соблюдения гуманитарных норм.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль рассматривает вариант с символическим объявлением о выводе войск с территории на юге Ливана. Идея обсуждалась накануне трехдневных переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом, которые должны состояться в Вашингтоне. По информации журналистов, вывод будет представлять собой отвод части сил из небольших районов. Речь идет о так называемой желтой линии.

Мир
Ближний Восток
Израиль
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Ливан
Биньямин Нетаньяху
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