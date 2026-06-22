Раскрыт следующий шаг Израиля на юге Ливана CNN: Израиль может объявить о символическом выводе войск из Ливана

Израиль рассматривает вариант с символическим объявлением о выводе войск с территории на юге Ливана, сообщает CNN со ссылкой на источники. Идея обсуждалась накануне трехдневных переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом, которые должны состояться в Вашингтоне.

По информации журналистов, вывод будет представлять собой отвод части сил из небольших районов. Речь идет о так называемой желтой линии.

Ранее командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани заявил, что Израилю придется пережить повторение «позорной истории» ухода из Ливана, который произошел в 2000 году. По его словам, Тель-Авив столкнется с подобным сценарием, если сейчас не покинет южную часть страны.

До этого начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир указывал, что перемирие с ливанским движением «Хезболла» является хрупким. По его словам, военные должны быть готовы к возобновлению боев. Военачальник подчеркнул, что целью ЦАХАЛ в Ливане остается защита населенных пунктов на севере Израиля.