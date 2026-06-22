Иран пригрозил Израилю повторением «позорного исхода» из Ливана

Израилю придется пережить повторение «позорной истории» ухода из Ливана, который произошел в 2000 году, заявил в эфире телеканала Press TV командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани. По его словам, Тель-Авив столкнется с подобным сценарием, если сейчас не покинет южную часть страны.

Каани предупредил, что продолжение агрессии и оккупации приведет к изгнанию Израиля с унижением и поражением. Под этой фразой он подразумевал вывод израильских войск с юга Ливана, который состоялся 26 лет назад.

Отступление Армии Израиля в ночь на 24 мая 2000 года было поспешным. Это произошло на фоне наступления «Хезболлы» и быстрого распада Армии Южного Ливана, которая удерживала буферную зону, а ее бойцы либо бежали, либо сдались в плен. В результате израильские войска покинули зону за несколько часов, оставив часть своего вооружения и позиции.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир указывал, что перемирие с ливанским движением «Хезболла» является хрупким. По его словам, которые приводит армейская пресс-служба, военные должны быть готовы к возобновлению боев. Военачальник подчеркнул, что целью ЦАХАЛ в Ливане остается защита населенных пунктов на севере Израиля.