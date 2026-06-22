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22 июня 2026 в 15:14

Умер легендарный экономист, спасший США от банковского кризиса

Скончался экс-глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен

Алан Гринспен Алан Гринспен Фото: Danita Delimont/Global Look Press
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Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет, передает CNBC со ссылкой на супругу американского экономиста Андреа Митчелл. По ее словам, мужа не стало из-за осложнений болезни Паркинсона.

Гринспен переназначался на должность руководителя ФРС четыре раза, в общей сложности проработав там 18,5 года. Это второй по продолжительности срок правления после Уильяма Макченси Мартина, который находился у руля Федрезерва с 1951 по 1970 год.

Первый из его пяти сроков начался за 69 дней до так называемого «Черного понедельника», обрушившегося на Уолл-стрит 19 октября 1987 года. На следующий день Гринспен подтвердил готовность ФРС «служить источником ликвидности для поддержки экономической и финансовой системы».

Затем его центральный банк снизил краткосрочные процентные ставки, чтобы побудить банки кредитовать на обычных условиях. Стратегия помогла избежать глобального банковского кризиса, и в течение двух дней индекс Доу-Джонса отыграл более 50% потерь «Черного понедельника».

Ранее стало известно, что в возрасте 67 лет скончался первый и единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, побывавший на околоземной орбите. Мужчина умер в одной из больниц немецкого города Штутгарт после борьбы с онкологическим заболеванием.

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